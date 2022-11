Marché de noël 2022 Place du Marché Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Marché de noël 2022 Place du Marché, 3 décembre 2022, Carbon-Blanc. Marché de noël 2022 Samedi 3 décembre, 09h00 Place du Marché Marché de noël 2022 Place du Marché Place Mendès france carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/wp-content/uploads/2022/11/FlyerA5_RV_marche_de_noel_2022.pdf »}] Cette année, le traditionnel Marché de Noël de Carbon-Blanc se tiendra le samedi 03 décembre 2022 de 9h à 18h. > Rendez-vous Place Mendès France Favols. Le programme est disponible en cliquant ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Place du Marché Adresse Place Mendès france carbon-blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Place du Marché Carbon-Blanc Departement Gironde

Place du Marché Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Marché de noël 2022 Place du Marché 2022-12-03 was last modified: by Marché de noël 2022 Place du Marché Place du Marché 3 décembre 2022 Carbon-Blanc Place du Marché Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde