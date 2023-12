Animations de Noël Place du Marché Brantôme en Périgord, 23 décembre 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Le Père Noël s’invite dans les commerces de Brantôme: retrouvez-le place du Marché pour une séance photo avec un photographe professionnel pour celles et ceux qui le souhaitent de 15h à 16h, vin chaud offert par l’APB sur place, crêpes, gaufres au Bar des Amis..

Place du Marché

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Val de Dronne