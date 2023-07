Marché de producteurs Place du Marché Bessenay, 1 janvier 2023, Bessenay.

Bessenay,Rhône

On trouve sur ce marché deux producteurs de fruits et légumes de saison, de la spiruline, des confitures, des sirops, des fromages de chèvre, mi chèvre, vache et yaourts, des œufs, du miel, des plantes aromatiques..

2023-01-01 16:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place du Marché

Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



There are two producers of seasonal fruit and vegetables, spirulina, jams, syrups, goat, half goat, cow and yoghurt cheeses, eggs, honey, herbs.

En este mercado se pueden encontrar dos productores de frutas y verduras de temporada, espirulina, mermeladas, jarabes, queso de cabra, queso de media cabra, queso y yogur de vaca, huevos, miel y plantas aromáticas.

Auf diesem Markt findet man zwei Produzenten von Saisonobst und -gemüse, Spirulina, Marmeladen, Sirup, Ziegen-, Halbziegen- und Kuhkäse sowie Joghurt, Eier, Honig und Kräuterpflanzen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle