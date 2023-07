Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Place du Marché Bessenay Catégories d’Évènement: Bessenay

Rhône Marché hebdomadaire Place du Marché Bessenay, 1 janvier 2023, Bessenay. Bessenay,Rhône Marché traditionnel de village. Environ 8 forains (fromages, légumes, charcuterie, vêtements, maroquinerie, vannerie, …).

Place du Marché

Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional village market. About 8 fairgrounds (cheese, vegetables, cold meats, clothes, leather goods, basketry, …) Mercado tradicional del pueblo. Aproximadamente 8 ferias (queso, verduras, charcutería, ropa, marroquinería, cestería, etc.) Traditioneller Markt in einem Dorf. Etwa 8 Schausteller (Käse, Gemüse, Wurstwaren, Kleidung, Lederwaren, Korbwaren, …)

