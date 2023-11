Marché de Noël & Fête de Noël Place du Marché Beaune-la-rolande Catégorie d’Évènement: Beaune-la-rolande Marché de Noël & Fête de Noël Place du Marché Beaune-la-rolande, 9 décembre 2023, Beaune-la-rolande. Marché de Noël & Fête de Noël Samedi 9 décembre, 08h30 Place du Marché par les associations cerdonnaises – avec le soutien de la Municipalité – Marché de Noël : Vente d’objets et produits de Noël par les associations de Cerdon

Au programme de 9h30 à 13h

10h 30 : Visite du Père Noël

11h : Chorale

11h15 : Animations par Gym Tonic

11h30 : Harmonie Sauldre et Sologne par l’UCAC –

A partir de 15h

Animation gratuite jeux en bois – Fabrication d'une déco de Noël – Vente de goûter pour petits et grands – Visite du Père Noël

Place du Marché, Beaune-la-rolande

2023-12-09T08:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

2023-12-09T08:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

Beaune-la-rolande

Place du Marché
Place du Marché, Beaune-la-rolande

