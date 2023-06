Balade enchantée du GR® métropolitain Place du Marché Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Balade enchantée du GR® métropolitain Place du Marché Bassens, 18 juin 2023, Bassens. Balade enchantée du GR® métropolitain Dimanche 18 juin, 14h00 Place du Marché Gratuit. Sur inscription. Venez vivre une balade enchantée en pleine nature dans le cadre des avant-premières de Bordeaux Fête le Vin !

Balade enchantée, de 7 km à Bassens, dans le cadre des avant premières de la fête du vin. Programme Départ de la place de la Commune de Paris , prenez le temps d’arriver plus tôt pour découvrir l’un des plus grand marché de la métropole.

Présentation du domaine du Château Muscadet suivi d’une dégustation. Balade encadrée par le comité départemental de la randonnée pédestre de la Gironde (CDRP33) Infos pratiques Concert durant la balade

Arrêt de tramway la Gardette à 2km

Gratuit sur inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : gr@bordeaux-metropole.fr (dans la limite des places disponibles) Place du Marché Rue de Châteaubriand, Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gr@bordeaux-metropole.fr »}] [{« link »: « mailto:gr@bordeaux-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

