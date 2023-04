Street Soul Train / Cie Étincelles et Wab Place du marché, 13 mai 2023, Bagnères-de-Luchon.

Street Soul Train / Cie Étincelles et Wab Samedi 13 mai, 18h00 Place du marché Manifestation en accès libre et gratuite. Repli Salle Henri Pac en cas de pluie. Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

En partenariat avec la MJC de Luchon et l’association Je dis en scène !

Tout public

Wab, voix, beatbox, loop, claviers / Tom Lerville, Fanny Léon, Joss Yumsi Thao, danseurs locking, hip hop, funk

Qu’est ce Street Soul Train ? Le premier concert funk dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation embarqué, les danseurs de la Cie Étincelles et le chanteur beatboxer Wab distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse.

Invoquant la culture Afro-Américaine des années 70, l’émission Soul Train et l’esprit de partage au coeur de la danse Hip-Hop, les artistes offrent des chorégraphies précises et invitent à parader sur une musique live. Les lieux qu’ils arpentent se transforment en véritables dancefloors.

Site web :

https://wab-funkymachine.com/fr/streetsoultrain.html

https://www.youtube.com/watch?v=qHn_a2QgSdc

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Amelie Cantalapiedra