AFMTéléthon à Auzances Place du marché Auzances, 9 décembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

AFMTéléthon : innover pour guérir

Vente de pâtés aux pommes de terre, tartelettes, petites brioches, pain géant, vin chaud.

Les sapeurs pompiers d’Auzances seront également présents pour vendre les porte-clés du Téléthon.

Une urne sera installée sur le stand le samedi matin pour recevoir vos dons!

Tout le mois de novembre, jusqu’au Téléthon : Vente de cases chez les commerçants; 2€ l’une..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place du marché

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



AFMTéléthon: innovating to cure

Sale of potato pies, tarts, brioches, giant loaves of bread and mulled wine.

The Auzances fire department will also be on hand to sell Telethon key rings.

An urn will be set up at the stand on Saturday morning to receive your donations!

All November, until the Telethon: Sale of boxes at shopkeepers’; 2? per box.

AFMTéléthon: innovar para encontrar una cura

Venta de patés de patata, tartas, brioches, panes gigantes y vino caliente.

Los bomberos de Auzances también venderán llaveros del Teletón.

El sábado por la mañana se instalará una urna en el stand para recibir sus donativos

Durante todo el mes de noviembre, hasta el Teletón: Venta de cajas en los comercios; 2? por caja.

AFMTéléthon: Innovativ sein, um zu heilen

Verkauf von Kartoffelpasteten, Tartelettes, kleinen Brioches, Riesenbrot, Glühwein.

Die Feuerwehr von Auzances wird ebenfalls anwesend sein, um die Schlüsselanhänger des Telethons zu verkaufen.

Am Samstagmorgen wird am Stand eine Urne aufgestellt, in die Sie Ihre Spenden einwerfen können!

Den ganzen November über, bis zum Telethon: Verkauf von Kästchen bei den Händlern; 2? pro Stück.

Mise à jour le 2023-11-03 par Marche et Combraille en Aquitaine