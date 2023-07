Marché Place du Marché Auzances, 18 juillet 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Tous les mardis matins.

Foire le second mardi matin de chaque mois : produits fermiers, fleurs, plantes, habillement, maroquinerie…

Place du Marché

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday morning.

Fair on the second Tuesday morning of each month: farm produce, flowers, plants, clothing, leather goods…

Todos los martes por la mañana.

Feria el segundo martes de cada mes por la mañana: productos agrícolas, flores, plantas, ropa, artículos de cuero, etc.

Jeden Dienstagvormittag.

Markt am zweiten Dienstagmorgen jedes Monats: Bauernprodukte, Blumen, Pflanzen, Kleidung, Lederwaren.

