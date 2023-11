Marché aux truffes de Sainte Alvère Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 2 janvier 2024, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Marché aux Truffes différé du lundi 1er au mardi 2 janvier 2024 à 10 heures..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 . .

Place du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Truffle market postponed from Monday January 1 to Tuesday January 2, 2024 at 10 a.m.

Mercado de la trufa aplazado del lunes 1 al martes 2 de enero de 2024 a las 10h.

Trüffelmarkt verschoben von Montag, dem 1. Januar, auf Dienstag, den 2. Januar 2024, um 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de Périgueux