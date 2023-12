Sainte-Alvère fête la truffe Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau Catégories d’Évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Sainte-Alvère fête la truffe Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 2 janvier 2024, Val de Louyre et Caudeau. Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:30:00

Première édition de « Sainte-Alvère fête la truffe » mardi 2 janvier 2024 de 9h30 à 14h. Marché aux truffes différé du lundi 1er janvier à 10h, démonstration culinaire (beurre truffé & brouillade) sous la Halle à 11h, démonstration de cavage à la truffière pédagogique à 11h15, concours du juste poids, dégustation et verre de l’amitié.

Animation musicale .

Place du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

