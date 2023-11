Marché aux truffes de Sainte Alvère Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 26 décembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Marché aux Truffes différé du lundi 25 au mardi 26 décembre 2023 à 10 heures..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . .

Place du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Truffle market postponed from Monday December 25 to Tuesday December 26, 2023 at 10 a.m.

El mercado de la trufa se aplaza del lunes 25 al martes 26 de diciembre de 2023 a las 10.00 horas.

Trüffelmarkt verschoben von Montag, dem 25. Dezember, auf Dienstag, den 26. Dezember 2023, um 10 Uhr.

