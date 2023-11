Marché aux truffes de Sainte Alvère Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 4 décembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

C’est l’occasion de retrouver notre savoureuse Truffe du Périgord.

Depuis 1987, le marché aux Truffes de Sainte Alvère est un incontournable de l’hiver. Trufficulteurs passionnés, contrôleurs attentifs et acheteurs enchantés se donnent rendez-vous autour de ce produit d’excellence à l’arôme intense.

Une expérience de tous sens. L’odorat bien sûr, la truffe exhalant son parfum au delà de la Halle, avant même que les portes ne s’ouvrent.

La vue, un diamant dans son écrin, des joyaux qui s’exposent. L’ouïe, on en parle, on s’interroge, avant même de la voir et de la goûter, elle est sur toutes les lèvres. Le toucher, du moins…dans le respect des règles aussi simples que raffinées.

Le marché aux Truffes de Sainte Alvère c’est aussi un marché en ligne sur le site

www.truffe-perigord-noir.com.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . .

Place du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It is the occasion to find our tasty Truffle of Périgord

Since 1987, the truffle market of Sainte Alvère is a must in winter. Passionate truffle growers, attentive inspectors and enchanted buyers meet around this product of excellence with its intense aroma.

An experience for all the senses. The sense of smell, of course, as the truffle exhales its perfume beyond the Hall, even before the doors open.

The sight, a diamond in its case, jewels that are exposed. Hearing, we talk about it, we wonder about it, even before seeing and tasting it, it is on everyone’s lips. The touch, at least… in the respect of rules as simple as refined

The truffle market of Sainte Alvère is also an online market on the website

www.truffe-perigord-noir.com

Esta es la oportunidad de encontrar nuestra sabrosa Trufa del Périgord

Desde 1987, el mercado de la trufa de Sainte Alvère es una cita obligada en invierno. Truficultores apasionados, inspectores atentos y compradores encantados se reúnen para degustar este excelente producto de intenso aroma.

Una experiencia para todos los sentidos. El sentido del olfato, por supuesto, ya que la trufa exhala su perfume más allá del Salón, incluso antes de que se abran las puertas.

La vista, un diamante en su estuche, joyas expuestas. Al oírlo, hablamos de él, nos preguntamos, incluso antes de verlo y probarlo, está en boca de todos. El toque, al menos… en el respeto de reglas tan simples como refinadas

El mercado de la trufa de Sainte Alvère también es un mercado en línea en el sitio web

www.truffe-perigord-noir.com

Dies ist die Gelegenheit, unseren schmackhaften Périgord-Trüffel wiederzufinden

Seit 1987 ist der Trüffelmarkt von Sainte Alvère ein Muss im Winter. Leidenschaftliche Trüffelbauern, aufmerksame Kontrolleure und verzauberte Käufer geben sich ein Stelldichein rund um dieses Spitzenprodukt mit seinem intensiven Aroma.

Ein Erlebnis für alle Sinne. Der Geruchssinn natürlich, denn der Trüffel verströmt seinen Duft schon über die Halle hinaus, noch bevor sich die Türen öffnen.

Der Blick, ein Diamant in seinem Schmuckkästchen, Juwelen, die sich präsentieren. Das Gehör, man spricht darüber, man fragt sich, noch bevor man es sieht und probiert, ist es in aller Munde. Der Tastsinn zumindest… unter Einhaltung der ebenso einfachen wie raffinierten Regeln

Der Trüffelmarkt von Sainte Alvère ist auch ein Online-Marktplatz auf der Website

www.truffe-perigord-noir.com

