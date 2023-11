Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère – saison 2023-2024 Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 27 novembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Lundi 27 novembre 2023, à 10h, retrouvez la fameuse Truffe noire du Périgord sur le marché aux Truffes de Sainte-Alvère.

puis chaque lundi matin, jusqu’au 26 février 2024 inclus sous réserve d’apports et de qualité suffisants..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . .

Place du Marché aux Truffes Sous la halle

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Monday, November 27, 2023, at 10 a.m., discover the famous Truffe noire du Périgord at the Sainte-Alvère Truffle Market.

every Monday morning thereafter, until February 26, 2024 inclusive, subject to sufficient supply and quality.

El lunes 27 de noviembre de 2023, a las 10 h, descubra la famosa Trufa Negra del Périgord en el Mercado de la Trufa de Sainte-Alvère.

a continuación, todos los lunes por la mañana hasta el 26 de febrero de 2024 inclusive, siempre que la oferta y la calidad lo permitan.

Am Montag, dem 27. November 2023, um 10 Uhr finden Sie den berühmten schwarzen Périgord-Trüffel auf dem Trüffelmarkt von Sainte-Alvère.

danach jeden Montagmorgen bis einschließlich 26. Februar 2024 unter der Voraussetzung ausreichender Mengen und Qualität.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de Périgueux