Marché hebdomadaire – Sainte-Alvère Place du Marché aux Truffes, 2 janvier 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Marché hebdomadaire chaque lundi matin sur lequel vous trouverez tous les commerçants et producteurs de produits alimentaires frais ou bio, ainsi que du café torréfié « maison », des plantes et autres stands ….

2023-01-02 à ; fin : 2023-12-31

Place du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Weekly market every Monday morning where you will find all the traders and producers of fresh or organic food products, as well as home roasted coffee, plants and other stands …

Mercado semanal todos los lunes por la mañana donde encontrará a todos los comerciantes y productores de alimentos frescos y ecológicos, así como café tostado casero, plantas y otros puestos.

Wochenmarkt jeden Montagmorgen, auf dem Sie alle Händler und Produzenten von frischen oder biologischen Lebensmitteln finden, sowie « hausgemachten » gerösteten Kaffee, Pflanzen und andere Stände …

