Exposition : Vies de Martin Bucer Place du Marché aux Pots, 15 juillet 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Exposition « Vies de Martin Bucer » dans le cadre de l’année Bucer.

2023-07-15 à ; fin : 2023-08-19 17:30:00. 0 EUR.

Place du Marché aux Pots

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Exhibition « Lives of Martin Bucer » within the framework of the Bucer Year

Exposición « Vidas de Martin Bucer » en el marco del Año Buceriano

Ausstellung « Vies de Martin Bucer » im Rahmen des Bucer-Jahres

