Soirée Beaujolais nouveau Place du Marché aux Légumes Loches, 16 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Soirée animée autour du du beaujolais nouveau, buvette et différents stands pour se restaurer..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 21:00:00. EUR.

Place du Marché aux Légumes

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A lively evening of Beaujolais Nouveau, with refreshments and various food stalls.

Una animada velada de Beaujolais Nouveau, con refrescos y varios puestos de comida.

Lebhafter Abend rund um den neuen Beaujolais, Getränkestand und verschiedene Stände, an denen man sich stärken kann.

Mise à jour le 2023-10-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire