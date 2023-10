LA COURSTACHE Place du Marché aux Fleurs Montpellier, 12 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Courstache, courses solidaires …

… pour venir en aide à la lutte contre les cancers masculins de la prostate et des testicules.

La 2e édition de la course caritative « La Courstache Montpellier » se déroule dimanche 12 novembre 2023 dès 10h..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Place du Marché aux Fleurs

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



La Courstache, solidarity races …

? to help in the fight against male prostate and testicular cancer.

The 2nd edition of the « La Courstache Montpellier » charity race takes place on Sunday November 12, 2023, starting at 10am.

La Courstache, carreras solidarias …

… para contribuir a la lucha contra el cáncer masculino de próstata y testículos.

La 2ª edición de la carrera solidaria « La Courstache Montpellier » tendrá lugar el domingo 12 de noviembre de 2023 a partir de las 10h.

La Courstache, solidarische Läufe …

? um den Kampf gegen männlichen Prostata- und Hodenkrebs zu unterstützen.

Die 2. Ausgabe des Wohltätigkeitslaufs « La Courstache Montpellier » findet am Sonntag, den 12. November 2023 ab 10 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER