Clinty – Compagnie Stiven Cigale Place du Marché aux Fleurs, 25 juillet 2023, Loches.

Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais, Clinty, « ça donne de la prestance ». Sorte de loulou des campagnes, il voue une admiration sans faille à sa Renault Fuego tuning… et à son 103 SPX, tuning lui aussi, quand il perd son permis..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Place du Marché aux Fleurs

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



His real name: Gérard Mulet. But, Clinty, « it gives you presence ». A sort of country boy, he has an unfailing admiration for his Renault Fuego tuning… and for his 103 SPX, also tuned, when he loses his license.

Su verdadero nombre: Gérard Mulet. Pero, Clinty, « le hace quedar bien ». Una especie de chico de campo, siente una admiración indefectible por su Renault Fuego tuneado… y por su 103 SPX, también tuneado, cuando pierde el carné.

Sein richtiger Name: Gérard Mulet. Aber, Clinty, « das macht einen guten Eindruck ». Als er seinen Führerschein verlor, bewunderte er seinen getunten Renault Fuego und seinen 103 SPX, der ebenfalls getunt war.

Mise à jour le 2023-04-07 par ADT 37