Violet et Or ! Jusqu’à la mort – Compagnie du Hasard Place du Marché aux Fleurs, 18 juillet 2023, Loches. D’un bord de route aux tribunes du stade, cette comédie romantico-footballistique vous en fait voir de toutes les couleurs !.

From the roadside to the stadium stands, this romantic soccer comedy will have you on the edge of your seat! Desde el borde de la carretera hasta las gradas del estadio, esta comedia romántica futbolística te tendrá en vilo In dieser romantisch-fußballerischen Komödie geht es vom Straßenrand bis zur Stadiontribüne heiß her! Mise à jour le 2023-04-07 par ADT 37

