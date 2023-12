NOËL BY LIGHT – LE MARCHÉ DE NOËL DES COMITÉS DE JUMELAGE Place du Marché au Bois Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique NOËL BY LIGHT – LE MARCHÉ DE NOËL DES COMITÉS DE JUMELAGE Place du Marché au Bois Guérande, 1 décembre 2023, Guérande. Guérande,Loire-Atlantique .

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place du Marché au Bois

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du Marché au Bois Adresse Place du Marché au Bois Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du Marché au Bois Guérande latitude longitude 47.32759;-2.42676

Place du Marché au Bois Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/