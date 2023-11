Promenade en calèche Place du marché au bois Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Promenade en calèche Place du marché au bois Guérande, 27 décembre 2023, Guérande. Promenade en calèche Mercredi 27 décembre, 15h00 Place du marché au bois Gratuit pour les – de 3 ans / 1 € pour les enfants jusqu’à 12 ans – et 2 € pour les adultes Vivez la magie de Noël à Guérande lors d’une balade en calèche inoubliable à travers les rues pavées de la Cité médiévale. Laissez-vous transporter dans le temps, enveloppé par la douce lueur des lumières de Noël qui illuminent la ville.

Au départ de la Place du Marché au bois, votre cochère vous conduira à travers les ruelles étroites, où vous pourrez admirer les maisons à colombages et autres monuments de Guérande, tels que la Collégiale Saint-Aubin.

Cette balade est une expérience unique qui ravira les petits comme les grands. C’est une façon merveilleuse de découvrir Guérande sous un angle différent et de ressentir l’esprit de Noël !

Départ toutes les 30 minutes à partir de 15h. Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T18:00:00+01:00

