Rencontre avec le Père Noël Place du marché au bois Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Rencontre avec le Père Noël Place du marché au bois Guérande, 24 décembre 2023, Guérande. Rencontre avec le Père Noël Dimanche 24 décembre, 10h00, 14h00 Place du marché au bois Le Père Noël sera en balade dans les ruelles de l’intramuros et Place du marché au bois. Un espace pour prendre des photos avec le Père Noël sera même installé Place du marché aux bois ! Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T10:00:00+01:00 – 2023-12-24T12:00:00+01:00

2023-12-24T14:00:00+01:00 – 2023-12-24T18:00:00+01:00 Noel by light Ville de Guérande Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du marché au bois Adresse Place du marché au bois, Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du marché au bois Guérande latitude longitude 47.327775;-2.426294

Place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/