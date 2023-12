Marche aux lumières Place du marché au bois Guérande, 23 décembre 2023, Guérande.

Marche aux lumières Samedi 23 décembre, 16h30 Place du marché au bois gratuit et ouvert à tous

Plongez dans l’enchantement des fêtes de Noël alors que les majestueux paons de la compagnie AiCom36 prennent vie sous une pluie d’illuminations étincelantes. Dans un décor féérique, ces oiseaux magnifiquement ornés vous transporteront dans un monde de couleurs et de grâce. Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de célébration de Noël, où la beauté et la magie se rencontrent sous le scintillement des ailes des paons.

Les Croq’notes, fanfare de Rue de la Côte Sauvage, déambuleront également avec le public. Avec un répertoire varié, de la chanson française aux nouveautés pop, les Croq’notes ont à cœur de faire bouger petits et grands.

Rendez-vous devant la Porte Saint-Michel

• à partir de 16h30 – Retrouvez les Paons lumineux dans l’intra-Muros

• à partir de 17h – distribution des lampions devant la Porte Saint-Michel.

• à partir de de 17h – Fanfare Croq Note devant la Porte Saint Michel

• à 18h – Début de la Marche

Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

