Marché des Comités de jumelage Place du marché au bois Guérande, 17 décembre 2023, Guérande.

Marché des Comités de jumelage Dimanche 17 décembre, 10h00 Place du marché au bois

Au programme du Marché des comités de jumelage, vous retrouverez la vente de produits traditionnels, la restauration, la buvette, la musique et de nombreuses animations :

11h : Initiation au gallois

12h : Maquillage et Les Veuzous de la Presqu’île

13h : Bricolage pour enfants

14h30 : Pêche à la ligne et chorale Les petits chantres de la Presqu’île

15h30 : Chants gallois et bretons et prise de photos avec Saint-Nicolas

Place du marché au bois, Guérande 44350 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

