Loire-Atlantique World Clean Up Day Place du marché au bois Guérande, 16 septembre 2023, Guérande. World Clean Up Day Samedi 16 septembre, 14h30 Place du marché au bois Gratuit, ouvert à tous Rejoignez l’équipe de bénévoles pour ramasser des déchets sur la Place du Marché au bois. Venez avec votre humeur et votre envie de bien faire ; nous fournissons sacs et gants. Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

