Le Bus Dé-tourné, bar à jeux nomades Samedi 5 août, 18h30 Place du marché au bois Entrée libre

Le Bus Dé’tourné, véritable bar à jeux nomade, vous propose un moment de partage autour d’une cuisine gourmande et locale avec au menu : tapas, tartines, planches apéro et pâtisseries 100% maison !

Vous pourrez également jouer gratuitement et découvrir plus de 180 jeux de société pour tous.

Ouvert à tous.

Place du Marché au Bois, de 18h30 à 22h.

Retrouvez le Bus les 22 juillet, 5 août et 19 août.

Continuez la soirée avec un Ciné-Remparts ! Le samedi 5 août à 22h, c’est E.T. de Steven Spielberg qui sera diffusé boulevard du Nord. Gratuit et ouvert à tous.

Place du marché au bois, Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T18:30:00+02:00 – 2023-08-05T23:00:00+02:00

Guérande Parenthèses guérandaises