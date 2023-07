Guérande Roller Tour en musique ! Place du marché au bois Guérande, 11 juillet 2023, Guérande.

Guérande Roller Tour en musique ! Mardi 11 juillet, 19h00 Place du marché au bois Gratuit

Le Guérande Roller Tour du 11 juillet sera cette année le top départ des parenthèses guérandaises. Les boulevards seront réservés aux rollers, trottinettes et skates pour un moment de convivialité.

Nouveauté cette année : cet évènement sera sportif et musical grâce au « Roller Brass Band » une fanfare sur rollers présente tout au long de l’évènement.

Gratuit et ouvert à tous, en trottinette, skate-board ou roller.

Prêt de roller et initiation gratuite !

Rendez-vous le 11 juillet au parking du Marché au Bois, de 19h à 22h.

2023-07-11T19:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

C. Lorsch