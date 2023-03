Salon des métiers d’Art Place du marché au bois Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Salon des métiers d’Art Place du marché au bois, 31 mars 2023, Guérande. Salon des métiers d’Art 31 mars – 2 avril Place du marché au bois Gratuit Pendant 3 jours, du 31 mars au 2 avril, sur la place du Marché au bois, de 10h à 18h, découvrez les stands des artisans locaux regroupant de nombreux Métiers d’Art : mosaïste, plasticienne, chaumier, tapissier d’ameublement, tourneur sur bois, sculpteur, coutelier- métallurgiste, forgeron, potier, céramiste, fabricants de bijoux, maroquinier, fabricant de sandales en bois et cuir sur mesure, fabricant de papier, linograveur, imprimeur typographique, verrier, calligraphe et ébéniste…

Des temps forts sont programmés : les artisans viennent vous raconter leurs métiers, leurs parcours, leurs techniques.

Sur place, tentez de gagner un des nombreux lots artisanaux et originaux !

Programme complet : https://www.ville-guerande.fr/actualites-et-evenements/salon-des-metiers-dart

