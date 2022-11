Balade en calèche Place du marché au bois Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Balade en calèche Place du marché au bois, 23 décembre 2022, Guérande. Balade en calèche Vendredi 23 décembre, 14h30 Place du marché au bois

Tarif : gratuit pour les -de 3 ans / 1 € pour les enfants jusqu’à 12 ans / 1,5 € pour les adultes Durée : 30 minutes

Balade en calèche Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Une autre manière de découvrir les remparts et ses curiosités, au son des sabots, en famille ou entre amis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T14:30:00+01:00

2022-12-23T18:00:00+01:00

