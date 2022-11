Marche aux lumières : la parade intergalactique Place du marché au bois Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Marche aux lumières : la parade intergalactique Place du marché au bois, 21 décembre 2022, Guérande. Marche aux lumières : la parade intergalactique Mercredi 21 décembre, 18h00 Place du marché au bois Marche aux lumières : la parade intergalactique Place du marché au bois Place du marché au bois, Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Si vous apercevez une soucoupe volante au détour d’une rue, suivez-la, et vous aurez peut-être la chance de rencontrer ses occupants ! Tout droits venus de la Galaxie d’Andromède, ces créatures bleutées, joyeuses et complices, auront à cœur de communiquer leur message aux terriens… Une rencontre hors du commun avec des ambassadeurs d’outre-espace fantastiques, drôles et pleins d’amour !

Galactic, la parade intergalactique, est un spectacle jeune public et familial proposé par la compagnie Qualité Street, en déambulation dans les ruelles de l’intramuros. Venez couverts !

Animation maquillage phosphorescent et distribution de bracelets lumineux à partir de 16h30 sur la place du Marché au bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T18:00:00+01:00

2022-12-21T18:45:00+01:00

