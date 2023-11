Noël by Light – Le Marché de Noël des Comités de Jumelage Place du Marché au Bois 44350 Guerande Guérande, 16 décembre 2023, Guérande.

Les comités de jumelage de Castro-Marim, Dinkelsbühl et Dolgellau vous invitent à voyager au sein de leur marché de Noël traditionnel et gourmand avec la vente de produits traditionnels.

En plus des espaces restauration et buvette, des animations sont également proposées :

Samedi 16 :

12h : chants gallois et bretons

14h : chorale

15h : Orchestre de l’Harmonie du Pays Blanc

16h30 : Plaisir de chanter des AVF

17h30 : Les Veuzous de la Presqu’île

18h : tournée du veilleur de nuit

18h30 : accordéoniste



Dimanche 17 :

11h : initiation au gallois

12h : maquillage et Les Veuzous de la Presqu’île

13h : bricolage pour enfants

14h30 : pêche à la ligne et chorale Les petits chantres de la Presqu’île

15h30 : chants gallois et bretons et prise de photos avec Saint-Nicolas

