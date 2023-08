World Cleanup Day Place du Marché au Bois 44350 Guerande Guérande, 16 septembre 2023, Guérande.

World Cleanup Day Samedi 16 septembre, 14h30 Place du Marché au Bois 44350 Guerande

Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Rejoignez l’équipe de bénévoles pour ramasser des déchets. Chacun peut venir avec sa bonne humeur et son envie de bien faire ; nous fournissons sacs et gants.

Place du Marché au Bois 44350 Guerande Place du Marché au Bois 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/world-cleanup-day-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

