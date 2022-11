Noël by Light – Marche aux lumières place du Marché au bois 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Noël by Light – Marche aux lumières place du Marché au bois 44350 Guerande, 21 décembre 2022, Guérande. Noël by Light – Marche aux lumières Mercredi 21 décembre, 18h00 place du Marché au bois 44350 Guerande

Entrée: 0

Galactic, la parade intergalactique, est un spectacle jeune public et familial proposé par la compagnie Qualité Street, en déambulation dans les ruelles de l’intramuros. Venez couverts ! Si vous … place du Marché au bois 44350 Guerande place du Marché au bois 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Galactic, la parade intergalactique, est un spectacle jeune public et familial proposé par la compagnie Qualité Street, en déambulation dans les ruelles de l’intramuros. Venez couverts !

Si vous apercevez une soucoupe volante au détour d’une rue, suivez-la, et vous aurez peut-être la chance de rencontrer ses occupants ! Tout droits venus de la Galaxie d’Andromède, ces créatures bleutées, joyeuses et complices, auront à cœur de communiquer leur message aux terriens… Une rencontre hors du commun avec des ambassadeurs d’outre-espace fantastiques, drôles et pleins d’amour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T18:00:00+01:00

2022-12-21T18:45:00+01:00

