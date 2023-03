SALON DU SAVOIR-FAIRE Place du Marché-au-Blé La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe

SALON DU SAVOIR-FAIRE Place du Marché-au-Blé, 31 mars 2023, La Flèche . SALON DU SAVOIR-FAIRE Halle-au-Blé Place du Marché-au-Blé La Flèche Sarthe Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé

2023-03-31 10:00:00 – 2023-04-01 19:00:00

Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé

La Flèche

Sarthe . Découvrez la richesse des métiers et entreprises du Pays fléchois : métiers de bouche, de l’agriculture, du bâtiment, les nouveaux créateurs d’entreprises accompagnés par le service Action économique du Pays fléchois y seront représentés. Salon du savoir-faire du Pays fléchois Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé La Flèche

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu La Flèche Adresse La Flèche Sarthe Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé Ville La Flèche Departement Sarthe Tarif Lieu Ville Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé La Flèche

La Flèche La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fleche /

SALON DU SAVOIR-FAIRE Place du Marché-au-Blé 2023-03-31 was last modified: by SALON DU SAVOIR-FAIRE Place du Marché-au-Blé La Flèche 31 mars 2023 Halle-au-Blé Place du Marché-au-Blé La Flèche Sarthe Place du Marché-au-Blé La Flèche sarthe

La Flèche Sarthe