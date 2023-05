[Sortie] Braderie de livres Place du Marché à Brécey, 9 juin 2023, Brécey.

[Sortie] Braderie de livres Vendredi 9 juin, 09h00 Place du Marché à Brécey

Le 9 juin, la bibliothèque organise une vente de livres sur le marché de Brécey. A cette occasion les documents mis au pilon par la médiathèque seront vendus à 1€ pièce.

Place du Marché à Brécey Brécey Brécey 50370 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 79 36 26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:00:00+02:00 – 2023-06-09T12:30:00+02:00

2023-06-09T09:00:00+02:00 – 2023-06-09T12:30:00+02:00

©Freepik