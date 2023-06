Concert à Chaville Place du Marché 92370 Chaville Chaville Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Hauts-de-Seine Concert à Chaville Place du Marché 92370 Chaville Chaville, 21 juin 2023, Chaville. Concert à Chaville Mercredi 21 juin, 18h30 Place du Marché 92370 Chaville Dans la soirée du mercredi 21 juin, 21 groupes et artistes vont enflammer Chaville pour la Fête de la Musique ! Rock, pop, rap, jazz ou encore gospel : il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous autour des cinq scènes créées pour l’occasion dans la ville, en partenariat avec la MJC de la Vallée. MJC de la Vallée (cafétéria) –18h30 : Flashback (pop rock)

–19h : Nobodies (rock)

–19h30 : Antares (pop)

–20h : Flybak (rock)

–20h30 : Siberian Shamans (stoner/psychedelic rock)

–21h : Yobege (rap)

–21h30 : Far at Night (post punk)

–22h : Claytone Ravine (rock)

–22h30 : Sacha Terrat (oceanic trip-hop) Place du Marché –18h30 : Laure-Amélie Didot (pop acoustique)

–19h : Metropolice (rock/groove)

–19h30 : Goldkid (variété)

–20h : CasteL7 (rock/pop/blues)

–20h30 : Daydream Keys (pop rock)

–21h : John C. de Mars (indie rock)

–21h30 : Morning (pop rock)

–22h : Raizer RZR (rock) Parvis de l’Atrium –20h-20h30 : Chorale Harmonie (gospel) Jardin de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse –20h-20h30 : Y’en a Sextet (jazz) Avenue Saint-Paul (devant l’école Anatole France) –20h-21h : Katz (pop rock)

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

