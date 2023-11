MARCHE DE NOEL PLACE DU MARCHE 86350 USSON DU POITOU Usson-du-Poitou Catégories d’Évènement: Usson-du-Poitou

Vienne MARCHE DE NOEL PLACE DU MARCHE 86350 USSON DU POITOU Usson-du-Poitou, 9 décembre 2023, Usson-du-Poitou. MARCHE DE NOEL Samedi 9 décembre, 15h00 PLACE DU MARCHE 86350 USSON DU POITOU entrée libre et gratuite MARCHE DE NOEL avec divers stands, producteurs, produits locaux, artisanat, déco, associations,, bijoux, cosmétique, etc…

balades à poneys gratuit pour les enfants

père noel

chiucroute à emporter

buvette, vin chaud, bière PLACE DU MARCHE 86350 USSON DU POITOU 86350 USSON DU POITOU Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesussondupoitou@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0686075498 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

marché de noël producteurs locaux COMITE DES FETES

