Vendée Festi’Musique – Concerts de Benjamin PIAT et Léonie Place du Marché 85170 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie, 21 juin 2023, Le Poiré-sur-Vie. Festi’Musique – Concerts de Benjamin PIAT et Léonie Mercredi 21 juin, 19h00 Place du Marché 85170 Le Poiré-sur-Vie Venez fêter la musique au Poiré-sur-Vie ! Rendez-vous à partir de 19h place du Marché. À l’affiche : talents locaux, Benjamin PIAT et le groupe sablais LEONIE. Bar et restauration sur place. Place du Marché 85170 Le Poiré-sur-Vie Place du Marché 85170 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

