Semaine de l’arbre 2023 place du marché 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 27 octobre 2023, La baule escoublac.

Semaine de l’arbre 2023 27 – 31 octobre place du marché 44500 La baule escoublac

À l’occasion de la 34ème édition de la Semaine de l’arbre, la Ville de La Baule-Escoublac donne rendez-vous à ses habitants autour de cette thématique. Les objectifs sont de contribuer à maintenir et renouveler le patrimoine arboré de notre commune et de communiquer sur les enjeux qui y sont associés, à savoir la préservation de la biodiversité locale.

Historiquement, la pinède bauloise avait pour rôle essentiel de maintenir la dune. Inscrite au PLU depuis 2006, elle sert aujourd’hui à réduire la chaleur extérieure en apportant ombre et fraîcheur grâce à son indice de canopée de 28,4%. Elle est aussi un élément majeur permettant de valoriser le cadre de vie esthétique de notre ville-jardin au bord de l’océan grâce à son ambiance arborée. La pinède est encore un atout pour conserver et diversifier la biodiversité (écureuils, mésanges, orchidées, chauves-souris, hérissons, crapauds…).

Cette année encore, la Ville de La Baule-Escoublac offrira aux résidents baulois désireux d’agir au quotidien pour le bien-être de leurs arbres et de leur jardin en général, plus de 300 jeunes plants : pins, feuillus (chênes et tilleuls), petits arbres fruitiers sauvages adaptés aux petits jardins (merisiers, poiriers).

Rendez-vous du 27 au 31 octobre au marché central de La Baule de 9h à 13h.

Quelques informations pratiques pour les personnes intéressées :

Venir avec un sac pour transporter le plant d’arbre ;

Se munir d’un justificatif de domicile (résidence bauloise) ;

Les plants distribués sont destinés aux jardins. Il n’y a pas de plants pour balcons.

En accompagnement de cette distribution gratuite, les équipes des espaces verts de la Ville apporteront aux administrés de précieux conseils pour réussir leurs plantations.

CHIFFRES CLÉS :

+ de 25 000 plants distribués aux Baulois depuis 1990

Espérance de vie moyenne d’un pin : 150 à 200 ans

Coût moyen d’un plant distribué gratuitement : 2,30€

place du marché 44500 La baule escoublac place du marché 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/semaine-de-l-arbre-2023-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T13:00:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T13:00:00+01:00

MARCHE Y|MAIRIELABAULE|SEMAINEDELARBRE2023