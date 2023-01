Marché de La Baule – Central Place du marché 44500 La baule escoublac, 1 janvier 2023, La baule escoublac.

1. Marché central : Alimentaire : Du 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours. Du 16 septembre au 1er lundi des vacances d…

Place du marché 44500 La baule escoublac

1. Marché central :

Alimentaire :

Du 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances de printemps (zones Paris et Nantes) : fermeture le lundi.

Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël, ainsi que les jours fériés et ponts.

Produits Manufacturés :

Du 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) au 15 septembre (inclus) : ouvert tous les jours.

Du 16 septembre au 1er lundi des vacances scolaires de printemps (zones Paris et Nantes) : fermé les lundis et mercredis. Exception : ouvert tous les jours pendant les vacances de Toussaint, Noël ainsi que les jours fériés et ponts.

2. La Baule les Pins, Avenue Lajarrige :

Mardi et samedi toute l’année (+ jeudis en saison et jeudi de l’Ascension)



3. Quartier du Guézy :

Les lundis et jeudis toute l’année, de 8h00 à 12h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T09:00:00+01:00

2024-01-08T12:30:00+01:00