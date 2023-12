Père Noël secret : Redistribution des cadeaux ! Place du marché 44420 La turballe La turballe, 20 décembre 2023 09:00, La turballe.

Père Noël secret : Redistribution des cadeaux ! Mercredi 20 décembre, 10h00 Place du marché 44420 La turballe

Le temps est venu de distribuer les cadeaux ! Les lutins de la Ville de La Turballe vous remettront au hasard un présent.

N’hésitez pas à continuer la chaine des échanges si le cadeau ne vous convient pas. Il y a toujours un cousin, une amie, un grand-parent a qui cela fera plaisir !

D’ailleurs les lutins ont caché un ticket d’or dans un cadeau : 150 € de bon d’achat à valoir dans votre magasin Super U de La Turballe.

Place du marché 44420 La turballe Place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/pere-noel-secret-redistribution-des-cadeaux-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T12:00:00+01:00

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T12:00:00+01:00

FETEFOIRE LOISIRS