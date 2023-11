Père Noël secret… Géant ! Place du marché 44420 La turballe La turballe, 4 décembre 2023, La turballe.

Oh oh oh ! Noël approche c’est le moment d’organiser un Père Noël secret, GÉANT !

Tous les Turballais et les « Presqu’iliens » sont invités en toute simplicité à s’échanger des cadeaux.

Pour participer, il faut :

Avoir un cadeau à moins de 10€ ou fait maison

Emballer le cadeau

Déposer le cadeau en mairie, à la maison de l’enfance ou à la bibliothèque avant le 18 décembre.

Rendez-vous le jour J le mercredi 20 décembre de 10h à 12h sur la place du marché. Les lutins de la Ville de La Turballe vous remettront au hasard un présent. D’ailleurs les lutins ont caché un ticket d’or dans un cadeau

