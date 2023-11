Lancement des illuminations de Noël : en mode JO d’hiver Place du marché 44420 La turballe La turballe, 3 décembre 2023, La turballe.

Lancement des illuminations de Noël : en mode JO d’hiver Dimanche 3 décembre, 15h00 Place du marché 44420 La turballe Public

15h-20h : Place du marché

Activités en continu : simulation de ski, biathlon laser, curling, air hockey, structure gonflable enfant, lancer d’anneaux…Petite restauration sur place.

15h30 & 17h : Déambulation Cie Y a un trou dans l’mur

17h30 : Le Père Noël vient nous rendre visite avant la tournée du 25 décembre

17h30 & 18h30 : Concert Harmonie du Pays Blanc

18h : Illumination du sardinier d’Au Gré des Vents

19h : Lancement des illuminations !

Vin et chocolat chaud offerts par les élus de la Ville de La Turballe.

