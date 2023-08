Matinée musicale – Elishka place du Marché 44420 La turballe La turballe, 16 septembre 2023, La turballe.

Matinée musicale – Elishka Samedi 16 septembre, 11h00 place du Marché 44420 La turballe

Chanson française et yiddish.

Elishka se balade… Elle va de bal en bal, d’époque en époque, d’Est en Ouest, de guinguettes en révolutions… Elle est passée en Juillet et revient ce mois-ci pour notre plus grand plaisir ! Vous l’avez raté ou vous voulez la revoir ? Venez-nous y retrouver.

Elle aimerait être la plus belle pour aller danser mais n’a pas l’âme d’une princesse. Alors à travers ses danses, la môme pense, dessine des visages, des regards et réfléchit… Toute en tendresse, elle réfléchit à cette drôle de vie, à ses injustices et ses beautés, à ses coups durs et ses mélancolies…

Accompagnée par sa guitare, son accordéon et sa clarinette, Elsa Signorile chante et joue ses compositions, des chants yiddish ainsi que des chansons de Jean Ferrat, Bourvil, Pierre Perret, Georges Moustaki, Anne Sylvestre…, avec son Elishka en toile de fond.

place du Marché 44420 La turballe
La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire
09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr
https://www.labaule-guerande.com/matinee-musicale-elishka-la-turballe.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

