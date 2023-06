Conte : Et si L’oiseau ne chantait plus par Crystel Levenes Place du marché 44420 La turballe La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Conte : Et si L’oiseau ne chantait plus par Crystel Levenes Place du marché 44420 La turballe La turballe, 19 août 2023, La turballe. Conte : Et si L’oiseau ne chantait plus par Crystel Levenes Samedi 19 août, 10h30 Place du marché 44420 La turballe Trois contes populaires venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Un voyage à tire d’aile… Une envie de liberté… pour une ovation à la nature…

Tout public, à partir de 4 ans. Place du marché 44420 La turballe Place du marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 33 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conte-et-si-l-oiseau-ne-chantait-plus-par-crystel-levenes-la-turballe.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T10:30:00+02:00 – 2023-08-19T11:30:00+02:00

2023-08-19T10:30:00+02:00 – 2023-08-19T11:30:00+02:00 CULTURE LITTRATURE Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du marché 44420 La turballe Adresse Place du marché 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du marché 44420 La turballe La turballe

Place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/

Conte : Et si L’oiseau ne chantait plus par Crystel Levenes Place du marché 44420 La turballe La turballe 2023-08-19 was last modified: by Conte : Et si L’oiseau ne chantait plus par Crystel Levenes Place du marché 44420 La turballe La turballe Place du marché 44420 La turballe La turballe 19 août 2023