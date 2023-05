Dimanche des Halles Place du marché 44420 La turballe, 6 août 2023, La turballe.

Dimanche des Halles Dimanche 6 août, 10h30 Place du marché 44420 La turballe Concert: 0

A l’occasion des halles estivales du dimanche, la ville de La Turballe invite le compositeur-interprète guérandais Holy M à se produire sur la place du marché !

Au programme : son nouvel album GWENRANN.

Place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T10:30:00+02:00 – 2023-08-06T12:30:00+02:00

