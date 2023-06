Dimanche des Halles 23 juillet Place du marché 44420 La turballe La turballe, 23 juillet 2023, La turballe.

Dimanche des Halles

Orchestre Harmonie du Pays Blanc

À l’occasion des halles estivales du dimanche, la Ville de La Turballe invite l’Orchestre Harmonie du Pays Blanc à se produire sur la place du marché !

Au programme : les plus belles musiques de film et les grands standards variété, jazz et classique.

Gratuit

www.laturballe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:00:00+02:00

