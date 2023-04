ATELIER POP ART LE PLAN B place du Marché 44420 La turballe, 30 avril 2023, La turballe.

ATELIER POP ART LE PLAN B Dimanche 30 avril, 15h30 place du Marché 44420 La turballe

Atelier créatif Carte Pop UP

Création d’une Carte Pop UP, sur le thème de votre choix !

Cet atelier est accessible à toutes et à tous, le matériel est fourni et aucun pré-requis n’est nécessaire.

Nous réaliserons ensemble un pas à pas réutilisable à la maison, pour réaliser vos propres créations.

INFOS PRATIQUES

Atelier adultes, enfants accompagnés à partir de 10 ans,

25€ / personne pour l’intervenante,

Réservation au 06 80 59 16 70,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

place du Marché 44420 La turballe place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-pop-art-le-plan-b-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T15:30:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

2023-04-30T15:30:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS