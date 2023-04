Atelier enfant une carte à planter place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Atelier enfant une carte à planter place du Marché 44420 La turballe, 27 avril 2023, La turballe. Atelier enfant une carte à planter Jeudi 27 avril, 15h30 place du Marché 44420 La turballe Lisa propose un nouvel atelier pour les enfants : Une carte à planter

Viens fabriquer ton papier recyclé toi-même, dans lequel on mélangera des graines. Elles fleuriront quand tu planteras ta carte en terre ! Tu pourras aussi créer et décoré le dessous de ta carte pour l’offrir à quelqu’un.

INFOS PRATIQUES :

– Atelier à partir de 6 ans,

– 10€ / personne pour l’intervenante,

– Réservation au 06 80 59 16 70,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

